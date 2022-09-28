61.5 % زيادة قيمة الأصول الثابتة للهيئات الاقتصادية عام2020/ 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليـوم الأربعاء النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2020/2021.

ومن أهم المؤشرات أرتفعت قيمة رأس المال المستثمر لتصل الي 2112.4مليار جنية مقابل 1017.6مليار جنيه وذلك عن عام 2019/2020بنسبة زيادة 107.6 ٪ نتيجة الارتفاع في نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 462.1٪ وذلك عن عن عام 2019/2020، كذلك في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة زيادة 32.2 ٪ وذلك عن عام2019/2020.

وبلغـت قيمـة الأصـول الثـــابتــة بالتكلفة703.7 مليار جنيـه عـام 2020/2021 مقـابــل 435.6 مليــار جنيه بنسبة زيادة قــدرهــا 61.5٪ وذلك عن عـام 2019/2020وتركزت هذه الـزيـادة نتيجة لأكتمال المشروعات الجديدة بالهيئة العامة للبترول إضافة الي الأصول التي تم تحويليها من شركات الانتاج لنشاط (أستخراج النفط والغاز الطبيعي) لترتفع أصول الهيئة لتصل الي 235.4 مليار جنية مقابل 188.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.7٪ وذلك عن عام 2019/2020.

وبلغت قيمة قروض طويلة الاجل لتصل إلي 724.0 مليار جنيه مقابل 182.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 296.4٪ وذلك عن عام 2019/ 2020 نتيجة لارتفاع قروض نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بقيمه بلغت 347.9 مليار جنية مقابل 82.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 323.4٪ وذلك عن عام 2019/2020 وكذلك أرتفعت في قطاع النقل والتخزين لتصل الي 99.8 مليار جنية مقابل 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 299.0 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 .

وأرتفعت قيمة الاحتياطيات والفائض المرحل لتصل إلي 703.9 مليار جنية مقابل 195.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة 259.4 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 وترجع هذه النتيجة لإرتفاع المال الاحتياطي التأميني لدي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقطاع الوساطة المالية والتأمين بقيمة 534.6 مليار جنية مقابل 40.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1226.0 ٪ وذلك عن عام 2019/2020.