اليوم السابع
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أكرم القصاص
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5 مشروعات مصرية ضمن قائمة الأفضل عالميا .. إنفوجراف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:26 م
5 مشروعات مصرية ضمن قائمة الأفضل عالميا .. إنفوجراف مشروعات مصرية الأفضل عالميا

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فازت 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، وفقا لتصنيف مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية

وأعلنت ENR نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً

ويعد فوز 5 مشروعات مصرية بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق ارقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد المشروعات المصرية الفائزة

 

 

أفضل مشروع نقل فى العالم "محطة عدلى منصور التبادلية"

5 مشروعات مصرية ضمن الأفضل عالميا
5 مشروعات مصرية ضمن الأفضل عالميا

 

أفضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافى الإسلامى

 

أفضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل"

 

أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس"

 

أفضل مشروع بيئى فى العالم "مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية"

 


محطة عدلى منصور

مركز مصر الثقافي الاسلامى

متحف محمد محمود خليل

محطة رياح رأس غارب بخليج السويس

تطوير قرى توشكى الجنوبية



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