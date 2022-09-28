5 توصيات لاجتماع وكيل تعليم الشرقية بمجلس الأمناء.. أبرزها الأنشطة الثقافية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد محمد فؤاد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمدير التنفيذى للمجلس، الاجتماع الشهرى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد العزيز مرشد رئيس المجلس، وحضور أعضاء مجلس الأمناء دعاء ذكريا مدير عام الشئون.

ناقشوا فيه استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتنفيذ توجيهات وتعليمات الوزارية بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضى والثقافى والفنى، والذى يتم تطبيقه بالتناوب، خاصة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس.

وأكد وكيل أول الوزارة ضرورة التخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية والعمل بروح الفريق لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد.

وناقش مع أعضاء المجلس موضوعات تعديل سلوكيات التلاميذ وإكسابهم سلوكيات إيجابية من خلال تنمية الوعى الطلابى لتشجيعهم على الحفاظ على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة مدارسهم باعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم فى بناء الشخصية.

والمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، والتحضر للأخضر وزاعة الاشجار المثمرة فى المدارس بأماكن لا تعوق ممارسة الأنشطة الرياضية.

وفى ختام الاجتماع أكد وكيل أول الوزارة أنه أصدر تعليمات وتوجيهات لمديرى عموم الإدارات التعليمية للاستعداد للقيام بأى تكليفات ومهام تطلبها المرحلة الراهنة من تفانى وإخلاص فى العمل حتى نصل إلى بر الأمان، مؤكدا "أن أبناءنا أمانة ويمثلون نواة لصنع مستقبل مصر وأنتم أداة لتشكيل الوعى والوجدان، وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة فى بناء وتقدم المجتمع"، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأى تخاذل أو إهمال فى العمل.