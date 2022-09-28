15 صورة نادرة توثق الحياة الشخصية للزعيم جمال عبد الناصر

الإسكندرية جاكلين منير

تحل، اليوم، الذكرى الـ52 على رحيل قائد ثورة 23 يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، إذ توفى فى 28 سبتمبر سنة 1970.

ويعد الأرشيف الرقمى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر أحد مشروعات مكتبة الإسكندرية، إذ يُمثل المستودع الغنى توثيقًا لحياة الرئيس الراحل خاصة فترة رئاسته، باستخدام مجموعة من الوسائل المختلفة.

وهذا الموقع تم بناؤه بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد الناصر ويتضمن العديد من الوثائق الرقمية المقروءة والمسموعة والمرئية للزعيم جمال عبد الناصر مصحوبة بالبحث المفصل.

ويشمل هذا الموقع مجموعة من الصور النادرة التى توضح الحياة الخاصة والعائلية للزعيم الراحل، حيث نشر مجموعة من الصور التاريخية توثق لحظات شخصية مهمة فى حياة عبد الناصر مثل لحظة استقبال أول حفيد، ولحظات السعادة فى التنزهات العائلية خاصة بالقناطر الخيرية، ولحظات لعب الشطرنج مع ابنة الاكبر خالد، ولعب الطاولة مع أصدقائه.

وأهدت مؤسسة جمال عبد الناصر مجموعات الوثائق والصور والأفلام والخُطب، لمكتبة الإسكندرية لمسحها ضوئيًا وتبويبها وفهرستها وإخضاعها لعملية التعرف الضوئى على الحروف وإتاحتها للمستخدمين فى واجهة قابلة للبحث والتصفح.

ويتم تحديث المجموعة بصورة منتظمة بإضافة محتويات جديدة، ويعد أحدثها خاصية "فى مثل هذا اليوم" التى تتيح للمستخدمين إمكانية عرض الأحداث والأخبار والخطب والأفلام التسجيلية التى حدثت فى سنة محددة فى اليوم ذاته.

كما تم تزويد المجموعة بإضافات جديدة ممثلة فى ثلاثة وأربعين خطابًا (صوتًا وصورة)، وتسعة وعشرين كارتًا للتهنئة، وثلاثة عشر منشورًا تم إصدارها من خلال حركة الضباط الأحرار، واثنتين وعشرين وثيقة تحتوى على محاضر اجتماعات الوزارة المصرية فى ألف ومائة وست وسبعين (1176) صفحة.



15-3عيد ميلاد عبد الحميد جمال عبد الناصر



الحفيدة الاولى لعبد الناصر



عبد الناصر مع عائلتة و فسحة عائلية بالقناطر



عبد الناصر مع قرينته تحية كاظم وحفيدته الاولى ابنة هدى جمال عبد الناصر هالة حاتم صادق



عبد الناصر و ابنتة الكبرى هدى



عبد الناصر يداعب حفيده جمال اشرف مروان ابن منى جمال عبد الناصر



عبد الناصر يستقبل حفيدته الأولى وابنة هدى جمال عبد الناصر هالة حاتم صادق



عبد الناصر يستقبل حفيده جمال اشرف مروان ابن منى جمال عبد الناصر



عبد الناصر يلعب الشطرنج



فسحة عائلية بالقناطر الخيرية



مباراة فى الطاولة يشهدها عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة



مبارة لتنس الطاولة مع العائلة



مع العائلة و لعبة الشطرنج



مع اول حفيدة له