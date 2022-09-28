وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مجمع مدارس على عبد الشكور الرسمية للغات.. صور

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ توزيع الهدايا على الأطفال وتلاميذ رياض الأطفال بحضور كل من الدكتور محمود عبد العزيز وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس أمناء مجمع مدارس على عبد الشكور الرسمية للغات والدكتور علاء جودة وكيل المديرية وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية وكان في استقبالهم سحر حسني مدير المجمع.

وشهدت بعض المدارس بمحافظة كفر الشيخ إقبال الأطفال وأولياء أمورهم، وتلاميذ الصف الأول والثانى رياض أطفال، خلال أسبوع تهيئة الأطفال، وسط حالة من الفرحة، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وممارسة العديد من الألعاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستقبال الأطفال والتلاميذ خلال أسبوع التهيئة، لإحداث جو من الود والألفة بينهم، وإزالة الرهبة التي يشعر بها الأطفال في أول يوم من العام الدراسي، ما ينعكس بالسلب على الأطفال، ليتعود الأطفال خلال الأسبوع على المدرسة والمدرسين.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يتم تهيئة تلاميذ الصف الأول وأطفال الروضة قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسبوع، باستقبالهم في المدارس برفقة أولياء أمورهم، ليتعرف الأطفال على مدرستهم ومعلميهم وفصولهم، ليتعود الأطفال خلال الأسبوع على المدرسة والمدرسين، ويكون حضوره في اليوم الأول بدون ولى أمره.

وأضاف وكيل الوزارة، يستعد كل العاملين بالمدرسة لاستقبال الأطفال وتوزيع الحلوى والشيكولاتة والورود عليهم، والألعاب المتعددة، وبالسلام الجمهوري، وبالأغاني الوطنية، والقيام بجولة في المدرسة، واليوم الثاني يتعرف الأطفال على معلميهم، ويستمر استقبال الأطفال وأولياء أمورهم طوال الأسبوع.

وأضاف عبدالله، أن الاستعداد المسبق والتحضير لمواجهة أي تجربة جديدة بمثابة الخطوات الأولى للنجاح، ولعل ذلك يتماثل مع ضرورة التهيئة النفسية للأطفال، والاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد، مشيراً إلى أنه شدد على بذل مزيد من الجهد من قبل المعلمين للأطفال لتكون المدرسة لديهم مرتبطة بالأشياء المحببة التي تتوافق مع قدراتهم العقلية في استيعابها، بالإضافة للتعاون مع الأبوين في ضرورة تصوير المدرسة بالبيئة الإيجابية الجميلة، التي من خلالها يستطيع الطفل أن يتعرف على أصدقاء جدد ويمارس هواياته، بالإضافة إلى اكتسابه مهارات جديدة في التعليم، وممارسة الأنشطة المتعددة.



احتفاللات متعددة يالمدارس



اسبوع التهيئة بكفر الشيخ



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جانب من اسبوع التهيئة



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جانب من الفعاليات