أكدت وكالة إدارة الطاقة الدنماركية أن التسريبات التى تم رصدها من خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية فى بحر البلطيق "لا تشكل مخاطر صحية" على سكان الجزيرة.
ورجحت الوكالة - فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تركيز الغاز الذي يمكن أن يصل إلى بورنهولم صغير للغاية وأقل بكثير من الحد الذى يمكن أن يشكل أى مخاطر صحية.
وأوضحت الوكالة أنها أرسلت معدات متخصصة وطاقما إلى بورنهولم لقياس التركيزات فى الهواء، وأن القياسات تؤكد عدم وجود مخاطر صحية.
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