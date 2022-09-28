اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:15 م
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وفد المجلس الإسلامي لولاية جوهور الماليزية يزور منظمة "خريجي الأزهر"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:28 م
وفد المجلس الإسلامي لولاية جوهور الماليزية يزور منظمة "خريجي الأزهر" وفد المجلس الإسلامى
كتب لؤى على

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زار اليوم الأربعاء، وفد من ولاية جوهور الماليزية، مقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، واستقبل الوفد الدكتور محمد المحرصاوى - نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشاد الوفد الماليزى بالجهود التي تقوم بها المنظمة فى ترسيخ الوسطية والاعتدال على المستوى العالمي وما تقدمه من خدمات لطلبة العلم الوافدين، خاصة أبناء ماليزيا.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وطالب أعضاء الوفد الماليزي بمزيد من التعاون العلمى والثقافى بين المنظمة والمجلس الأعلى للشئون الماليزية، خاصة في مجال ترجمة إصدارات المنظمة التي تفند الفكر المتطرف، إلى جانب إصدارات مجلة نور وجريدة الرواق.

وأوضح د.المحرصاوي، أن المنظمة على استعداد لتقديم كافة الدعم العلمي والثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بولاية جوهور الماليزية، ودعم كل الخطوات الإيجابية للتواصل والتعاون معا؛ لمواجهة الفكر المتطرف والرد على الشبهات الفكرية التي يثيرها المتطرفون.

ضم الوفد الماليزي، حاجي إسماعيل - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بولاية جوهور الماليزية، ومحمد السنوسي - أمين مركز الدراسات الإسلامية والعربية بالولاية.


ماليزيا

منظمة خريجى الازهر

الازهر الشريف

جوهور الماليزية



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