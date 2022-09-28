وزير الدفاع الدنماركى: لدينا قلق تجاه الأمن فى بحر البلطيق

وكالات

قال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، اليوم، إن هناك العديد من الأسباب التي تدعو للقلق بشأن الأمن في بحر بلطيق، مشيرا إلى أنه تم الطلب من حلف شمال الأطلنطي ناتو زيادة التركيز على الأمن في بحر البلطيق.



وقال بودسكوف، عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل، إن لروسيا وجودًا عسكريًا كبيرًا في منطقة بحر البلطيق، متوقعا مواصلة صراعهم العسكري هناك.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن قد أعلنت، مساء أمس، أن تسربًا كبيرًا في غاز خطي الأنابيب (نورد ستريم 1 و2) قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق نجم عن عمل متعمد وليس حادثًا عرضيًا.



يذكر أن السلطات الدنماركية والسويدية قد أعلنت أمس رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب (نورد ستريم 1)، الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، وتسرب غاز آخر في خط (نورد ستريم 2).