

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء بمقر وزارة الاتصال، بالجزائر العاصمة، للمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية سليمان عبد الرحيم، وذلك لمناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بالقمة العربية المقررة في الأول والثاني في نوفمبر المقبل بالجزائر.



وأضاف الوزير أن هذه القمة ستكون متميزة إعلاميًا، وفي كل المجالات من خلال العمل التنسيقي المشترك.



من جهته، أكد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية جاهزية هيئته للمساهمة في تغطية شاملة لأعمال القمة العربية بالجزائر عبر كل الدول العربية وغيرها، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية المعنية من أجل ضمان التحضير الجيد لنقل هذا الحدث الكبير.