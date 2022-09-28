والدة طفل قتل شقيقه بالعجوزة: المتهم يعانى من صرع وألقى شقيقه أثناء صلاتى

كتب أحمد إسماعيل

استمعت النيابة العامة بالجيزة إلى أقوال والدة الطفل الذى ألقى شقيقه الصغير البالغ من العمر عامين من نافذة شقته بالعجوزة، والتى أكدت أنه مريض صرع وليس مسئولا عن تصرفاته، ويعاني من هذا المرض منذ سنوات ويبلغ من العمر 14عاما وأضافت في أقوالها جئت من السودان لمصر لعلاجه، ووقت وقوع الحادث كنت بصلي ولحظة سقوط طفلها الصغير حاولت منعه والاسراع نحو نجلها الا انها لم تستطع إنقاذه والقاه من النافذة

صرحت النيابة بدفن الطفل، وناظرت الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير باسباب الوفاة.

أشارت تحريات رجال المباحث أن الطفل الضحية حمله شقيقه الأكبر الذي يعاني من الصرع، وألقاه من النافذة، بعدما انتابته حالة هياج.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر عاملين نتيجة سقوطه من نافذة شقة أسرته في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، وتبين أن شقيق الضحية يعاني من الصرع، وانتابته حالة من الهياج، فحمل شقيقه الضحية وألقاه من النافذة.

وأكدت التحريات أن شقيق الضحية مرتكب الواقعة يتلقى العلاج من مرض الصرع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.