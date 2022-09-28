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هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:58 م
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.452 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9702 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 12005 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.

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