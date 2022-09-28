ننشر أسماء 4 طلاب طب انقلبت بهم سيارة ملاكى فى ترعة بالشرقية.. صور

حصل "اليوم السابع" على أسماء طلاب الطب الأربعة ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها فى مياه ترعة بدائرة مركز فاقوس بالشرقية، والذى أودى بحياتهم وتسبب فى إصابة زميل لهم.

وتوفى كلا من: أحمد أشرف محمد على شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، فيما أصيب كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة، مقيمين جميعًا بمركز الحسينية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم 7162 (ر ق و) فى مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع كلًا من: وتوفى كلا من: أحمد أشرف محمد على شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، فيما أصيب كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة، جميعهم طلبة فى كلية الطب، مقيمين فى مركز الحسينية، كانوا يستقلون السيارة.

جرى انتشال جثامين الشباب الخمسة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.