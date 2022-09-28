"نستغل خفة أيدينا".. اعترافات لصوص المتعلقات الشخصية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"نستغل خفة أيدينا"، بهذه الكلمات اعترف لصوص يسرقون المتعلقات الشخصية من المواطنين في القاهرة، حيث نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، بالتردد على أحد الأسواق بذات الدائرة وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (هاتفى محمول- مبلغ مالى "مجهولين المصدر"- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، والاستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات ومبالغ مالية، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.