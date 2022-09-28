ندوة بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية بعنوان "جولة فى المناطق الأثرية"

الإسكندرية -فريق المحافظات

استضاف المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية ندوة بعنوان "جولة في المناطق الأثرية" بحضور مدير البيت الروسى بالإسكندرية القنصل الروسي بافيل كيديسوك، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية وأمل العرجاوي مدير عام مكاتب تنشيط السياحة بالإسكندرية.



وتحدث محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية عن تاريخ عروس البحر المتوسط ، وتاريخ الأسرة العلوية منذ مؤسس الأسرة محمد علي باشا وحتي خروج الملك فاروق، وأوضح أن الإسكندرية، تضم عدد كبير من المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف والمباني التراثية، وتماثيل الميادين ومنها قلعة قايتباى والمتحف اليوناني الروماني وقصر راس التين، وكذلك منطقة حدائق المنتزه التى تضم 11 منطقة أثرية منها قصري السلاملك ودار الضيافة والحرمالك وبرج الساعة التاريخية والصوبة الملكية، ومبني الصهريج الملكي والفنار وكبري الفنار وكوبري جزيرة الساي وكشك الشاي، وأسوار المنتزه، والبوابة التاريخية.



وأضاف مدير عام الآثار، أن الإسكندرية تضم عدد كبير من المتاحف منها متحف المجوهرات والمتحف اليوناني الروماني والمتحف القومي، ومتحف كفافيس والفنون الجميلة، وكذلك مساجد أثرية منها إنجى هانم والبوصيرى وتربانة الشوربجي ومسجد أبو على، وعدد من الصهاريج الأثرية منها بن النبية والباب الأخصر ودار إسماعيل وبن بطوطة والمباهما وصهريج مسجد الإمام البوصيرى داخل مسجد البوصيرى ومنطقة كوم الناضورة، والمباني التي تحتويها منها برج الناضورة وثكنة المأمور المصرى والمأمور الانحليزي ومنطقة ابو مينا الأثرية ببرج العرب التي تقع علي مساحة 1000 فدان وهي أكبر منطقة مسجلة في منظمة اليونسكو وهناك المقابر اليهودية ،والتي تقع في ثلاث مناطق بوسط المدينة علي مساحة 15 فدان ،و أكبر جرس اثري في مصر بدير سابا باشا وطابية اليسر ي بالورديان والطابية الحمراء وبرج 1 وبرج 2 وبرج 3 وبرج 4 والطابية الحمراء وطابية كوسا باشا بابوقير ، بالإضافة لطاحونة المندرة والمنتزة ، وحمام علي بك المصري ومسرح سيد درويش الأثري ، واتلية الاسكندريه والبرج الغربي والبرج الشرقي وطابية باب رشيد وطابية النحاسين بوسط الاسكندريه ، وغيرها من المناطق الأثرية .



ومن جانبة أكد بافيل كاديسوك مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، على سعادته بالندوة التي تحكي تاريخ الإسكندرية الجميلة مشيدا بندوة اليوم ، والحضور ووعد بتكرار التجربة من أنشطة وفعاليات " مضيفأ" بافيل كاديسوك ، أنه سافر الي عدد كبير من دول العالم ولاكن الإسكندرية لها طابع خاص فهي بلد جميلة ،وشعبها طيب وهناك عمق بين العلاقات التي تربط بين شعبي دولتي مصر وروسيا .





صورة من شرح المناطق الأثرية



صورة من ندوة جولة في المناطق الأثرية



مدير عام الإسكندرية والقنصل الروسي



