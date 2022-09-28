نائب محافظ أسوان تستمع لشكاوى 21 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى

أسوان – عبد الله صلاح

استكملت غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين والاستماع لشكوى ومطالب 21 مواطناً ومواطنة معظمهم تقدموا بمطالب للعلاج على نفقة الدولة، وتجهيز للعرائس، ومساعدات وإعانات مالية وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، وجهت "أبو زيد" بصرف الإعانات والمساعدات المالية الفورية والمؤقتة لعدد من الحالات الإنسانية، بجانب تكليف مسئولى الصحة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجاناً لبعض الحالات المرضية ، وإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة ، مع توفير الاحتياجات المعيشية للحالات الأخرى.

وكلفت نائب محافظ أسوان، بتوفير المساعدات المادية والعينية لبعض الحالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية " الناس لبعضهم " ، بجانب توفير بعض الأجهزة الكهربائية والمعمرة للعرائس المقبلات على الزواج وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية بما يساهم فى تحسين الظروف الاقتصادية وسد الاحتياجات والمتطلبات المعيشية اللازمة لهذه الحالات .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على الالتحام بمشاكل وشكاوى المواطنين وتلبيتها بالشكل المطلوب ووسط توزيع حلوى المولد النبوى الشريف لإضفاء أجواء البهجة والفرحة عليهم.