اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:38 م
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مياه بنى سويف تستقبل 13648 شكوى خلال عام 2022

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:47 م
مياه بنى سويف تستقبل 13648 شكوى خلال عام 2022 الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، سعى الشركة الدائم بالاهتمام بشكاوى المواطنين المتنوعة ومتابعتها وحلها والتى تتنوع ما بين شكاوى واردة إلى الخط الساخن أو شكاوى وسائل الإعلام المختلفة وشكاوى البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت، فى بيان لهل،، أن الخط الساخن استقبل خلال العام الحالى 2022 ما يقرب من 13648 شكوى متنوعة ما بين "انقطاع وضعف وجودة مياه شرب، طفح صرف صحي، فواتير و تحصيل، وغيرها" وتم التعامل معها جميعاً مع الإدارات المختصة بالشركة، في إطار اهتمام الشركة بسرعة الانتهاء من الشكاوي وحلها.

وأكدت المهندسة دينا أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبيل أو من خلال رقم 01272021558، كما يمكنكم التواصل مع الشركة عن طريق الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف والموقع الإلكترونى.


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