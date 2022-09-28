مياه الشرب بالجيزة: استطلاعات لرأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء

كتب أحمد حسن

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي على رأس أولويات الشركة، لافتاً إلى أهمية التواصل الفعال المثمر مع المواطن، وتنوع قنوات التواصل بين الشركة وعملاءها، والتي لها بالغ الأثر في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار بدوي، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بعمل استطلاعات لرأي المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء، حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والإجراءات المطلوبة للخدمة وأداء العاملين، والمدة الزمنية المستغرقة لانهاء الخدمة.

واستعرض رئيس مياه الجيزة، قنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم ٠١٢٢١٧٩٩٧٧٧، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين، وإمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع، وسداد فواتير المياه من خلال منافذ "فوري، خالص، مصاري، أمان، ..."

وتابع، أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين وضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه يتم توزيع مطبوعات للمواطنين بمراكز خدمة العملاء، تحمل عدداً من رسائل التوعية بأهمية المياه.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس منصور بدوي، أن الشركة تنفذ برامج توعوية تستهدف العاملين الأكثر تعاملاً مع العملاء؛ وتهدف إلى تعزيز تسهيل الاجراءات، وتوفير الوقت والجهد للمترددين على فروع مراكز خدمة العملاء، وتحسين صورة الشركة لدى جمهور عملاءها.

وأضاف بدوي، أن اتباع العاملين بالشركة للسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الإسراف في الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، يؤثر بالايجاب على ذويهم عند التعامل مع المياه، لافتاً إلى أن البرامج التوعوية تتضمن توعية العاملين بترشيد استهلاك المياه وأهمية المحافظة عليها.

واختتم رئيس مياه الجيزة، مراكز خدمة العملاء تغطي مدن وقرى محافظة الجيزة، والشركة مستمرة في تطوير وإنشاء مراكز جديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.