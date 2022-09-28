مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقى شاب مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بمحافظة المنيا، حيث تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص بالقرب من كمين بنى أحمد الغربية بطريق المنيا الزراعى.



وبانتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يدعى "باسم محمد عدلى عبد الجواد" 27 سنة، مقيم بمركز أبو قرقاص وجرى نقله إلى مستشفى حميات المنيا.



كما أصيب كل من: أحمد محمد خلف، 42 سنة، مقيم بقرية منسافيس، أبانوب ناجي، 48 سنة ومقيم بقرية أبيوها، جورج عادل منير، 43 سنة ومقيم بقرية الفكرية، علاء سيدحسن، 40 سنة، محمود حسن محمد، 34 سنة، كريم علاء 14 سنة، سعيد مرقص سعيد، 43 سنة (سائق التمناية)، محمد حسين محمد، 38 سنة مقيمون بأبو قرقاص، ومصابون بجروح وكسور وكدمات متنوعة، واشتباه ما بعد الارتجاج.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.