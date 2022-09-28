اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:58 م
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مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:46 م
مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا جثة
المنيا- حسن عبد الغفار

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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز ملوى، فى جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوى، تتضمن انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، وبانتقال سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائى، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك مصرع مروة أحمد حسونة 18 عاما، تقيم بمركز أبو قرقاص، وإصابة كل من فرج عبد الرازق 52 عاما، سامح رمضان 42 عاما، أحمد محمود 56 عاما.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات وأشتباه إرتجاج.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على السيارة لحين استكمال التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.


مديرية الامن

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