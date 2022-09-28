اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:12 م
أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي العراقي: بلدنا في حاجة لبناء استراتيجية للردع

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:00 م
مستشار الأمن القومي العراقي: بلدنا في حاجة لبناء استراتيجية للردع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
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شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة الضغط الدولي لمنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن العراق بحاجة لبناء استراتيجية للردع.
 
وقال الأعرجي ـ في لقاء ضمن فاعليات ملتقى الرافدين، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العراق ما بعد 2003 مر بمنعطفات خطيرة في الوضع الأمني وبعدها مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وصمد أبناء الشعب لقتال "داعش" وتحقيق النصر الكبير على الإرهاب".
 
وأكد أهمية مواصلة الضغط الدولي لمنع عودة "داعش"، مشيرا إلى أن مخيم الهول السوري يشكل خطرا وقنبلة موقوتة.

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