مدينة الأقصر تزيل 30 حالة مخالفات بناء فى المهد وتعدٍ على خط التنظيم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، مما أسفر عن إزالة عدد (30) حالة مخالفات بناء فى المهد وتعدٍ على خط التنظيم، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الدورية والتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء.

وتضمنت الحملة إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بنجع الزناقطة بحى المطار عبارة عن دور أول علوى مبانى وقواطيع من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح المبنى بمسطح 100 متر، وإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع أحمد عرابى بحى جنوب عبارة عن دور رابع علوى بمسطح 150 مترا، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح المبنى مع مصادرة مواد البناء.

كما قام مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير مجلس مدينة الأقصر ورئيس حى شمال أحمد عوض الله، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، بإزالة عدد (28) حالة تعدٍ على خط التنظيم عبارة عن أعتاب وسلالم خرسانية ومصاطب لعدد من المنازل بمنطقة السبتية، مع التشديد على عدم السماح لأى مواطن ببناء "سلالم" المنازل خارج خط التنظيم أو التعدى على الشارع العام.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بتنفيذ حملات بصورة يومية صباحية ومسائية على مدار اليوم، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، للأجهزة التنفيذية والأمنية باستمرار متابعة رفع الإشغالات ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية، تحقيقًا للانضباط العام.

وخرجت الحملات فى منطقة أسفل كوبرى أبو الجود وشارع مدرسة الصنايع وشارع ابو الجود بمدينة الأقصر، لمتابعة رفع الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين بعد إزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق، وإزالة التند العشوائية ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمنطقة.



إزالة 30 حالة مخالفات بناء في المهد وتعدي على خط التنظيم



جانب من حملات الازالات بمدينة الأقصر