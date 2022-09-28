محافظ مطروح يتابع استعدادات بدء العام الدراسى الجديد.. صور

فريق المحافظات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، مع تأكيد مسئولية ودور جميع الجهات المعنية من أجل توفير مناخ دراسى آمن ومنتج تعليمى متميز لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية ورؤساء المدن وجميع رؤساء القطاعات والشركات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022 / 2023.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عدد المدارس بالمحافظة 820 مدرسة فى استقبال أبناء المحافظة بعدد 170086 طالبا منهم 95582 طالبا و74504 طالبة من خلال 4079 فصلا تعليميا.



ووجه محافظ مطروح بأهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية من أبنية تعليمية وانتهاء صيانة المدارس ومراجعة الأعمال وتأمين وصلات الكهرباء داخل المدارس ومراجعة سلامة مرافق الصرف الصحى ووصلات مياه الشرب وتطهير الخزانات، وإزالة كل الإشغالات المجاورة للمدارس ودهان اسوار المدارس ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، مع المرور الميداني لرؤساء المدن وشرطة المرافق.

كما وجه محافظ مطروح بمراجعة وصول الكتب المدرسية وتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسى، والتأكيد على أهمية غرس روح الانتماء والولاء الوطنى لدى أبنائنا الطلاب وتحية العلم، كذلك تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية والتنموية داخل المحافظة وخارجها، والاهتمام بالانشطة المختلفة على مستوى المدارس وتقوية الصلة والارتباط بين الطالب بالمدرسة من خلال الانشطة المختلفة وعوامل الجذب وتحفيزه على التواجد.

كما شدد محافظ مطروح على الاهتمام بالمدارس المجتمعية في التجمعات الصحراوية ومتابعة المستوى التعليمى وتدريب المعلمين على النظم الحديثة التربوية والتعليمية الحديثة ورفع مستواهم بها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم العمل على إنشاء وإقامة مدارس جديدة، بعدد 9 مدارس جديدة بها 105 فصول، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.

وأشاد محافظ مطروح لجهود الاستعداد المبكر والجولات الميدانية بكل الإدارات التعليمية لمتابعة اللمسات الأخيرة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ومعربا عن خالص أمنياته بانطلاق عام دارسى موفق وآمن لأبنائنا الطلاب. وكذلك الشكر لجهود مديري الادارات والموجهين لحرصهم على المشاركة في تقديم الحصص المدرسية للمساهمة في سد العجز في بعض التخصصات التعليمية.



الإجتماع



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