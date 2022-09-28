محافظ سوهاج يصدر قرارات لتنظيم العمل بالديوان عام المديرية والإدارات

سوهاج محمود مقبول

أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قبل قليل قرارات هامة متعلقة بتنظيم العملية التعليمة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج حيث تم عودة حمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم سابقا للعمل مديرا لإدارة جرجا وعود ماهر عبدالخالق للعمل مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم لعملة المديرية عقب انتهاء مأموريته بديوان عام محافظة سوهاج ونقل منى طرخان مدير عام الشؤن التنفيذية للعمل وكيل إدارة سوهاج التعليمة ونقل عاصم مرزوق مدير إدارة البلينا للعمل مدير إدارة البيئة والسكان.



يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، القرار رقم 149 لسنة 2022، بشأن تكليف ياسر محمود محمد محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعين أيهما أقرب.



ونص قرار وزير التربية والتعليم أيضا على تكليف سليمان محمد بخيت سليمان كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وكيلا لمديرية التربية والتعليم بحافظة سوهاج لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعين أيهما أقرب.



يذكر أن مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بسوهاج كان يشغل مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، وبعدها شغل منصب مدير لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالقرار الوزارى رقم 33 لسنة 2021 وشغل أيضا منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.