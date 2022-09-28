محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى للقيادات التنفيذية لمناقشة تغطية الترع

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التى تهم المواطن السوهاجى، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حضر الاجتماع النائب أحمد نشأت منصور، والنائب نور أبو ستيت، والنائب حاتم مبارك، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

ناقش الاجتماع موقف مشروعات تغطية بعض الترع، ومنها " مشروع تغطية ترعة " قلفاو " لنقل مجمع المواقف عليها، وتغطية ترعة " أخميم الغربية " خلف مدينة الطالبات الجامعية، بطول 700 متر"، ووجه المحافظ بإدراج تلك المشروعات ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، بالتنسيق مع الرى لمتابعة تقرير اللجنة المشكلة للمرور على الكبارى أعلى الترع التى تم تبطينها، وإزالة جميع المخالفات التى رصدتها اللجنة، وفقا للنموذج المعد من قبل الرى بالمواصفات الخاصة بصلاحية تلك الكبارى.

كما وجه " الفقى " جميع الأجهزة التنفيذية، ومديريات الخدمات، بمتابعة استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح والهيئات الحكومية، والشوارع والميادين العامة، وذلك بما لا يتعارض مع الحالة الأمنية والأمور الحياتية للمواطنين، على أن يتم التنسيق مع الكهرباء لمقارنة كمية الاستهلاك خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، ومدى نجاح الحملة فى خفض الاستهلاك.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومركز ومدينة سوهاج، والمرور، والرى، لسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بشارع " سيتى " بمدينة سوهاج، وتوفير السيولة المرورية المطلوبة بالشارع، ورصف الجزء المنتهى من الأعمال.