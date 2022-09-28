محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى لبحث موقف مشروعات "حياة كريمة"

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي.



حضر الاجتماع النائب أحمد نشأت منصور، والنائب نور أبو ستيت، أعضاء مجلس النواب، وممثلى دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعددا من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية".



بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع قرى المبادرة، والعمل على تذليل كافة المعوقات للانتهاء منها، وتحسين نسب التنفيذ، ووجه المحافظ بالانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات قرية " أم دومة" بمركز طما، وقرية " البربا " بمركز جرجا، وقرية " بنى حميل " بمركز البلينا، تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة، لتقدم خدماتها للمواطنين.



ناقش الاجتماع ايضا موقف تركيب عدادات المياه، والكهرباء مسبقة الدفع، بالمنشآت التى تم الانتهاء منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ووجه المحافظ وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، بإعداد بيان يومى حول موقف تركيب تلك العدادات.



واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.