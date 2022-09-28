اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:38 م
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محافظ جنوب سيناء يشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:07 م
محافظ جنوب سيناء يشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد جولة المحافظ
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي تكثيف العمالة وزيادة ساعات العمل للانتهاء من كافة الاعمال، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ  اليوم الأعمال الانشائية بمجلس المدينة الجديد وأعمال المول التجارى ومجمع البنوك بالحديقة المركزية، وذلك ضمن الجولات التفقدية اليومية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.
 
رافقه خلال الجولة المهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ، وممثلي الشركات المنفذة.


وأكد المحافظ أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.


كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال الزراعات والمساحات الخضراء ومعدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية لمجمع البنوك والمول التجاري والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ..
 

اثناء الجولة (1)
 

 

اثناء الجولة (2)
 

 

 

اثناء الجولة (3)
 
جانب من الجولة (1)
 
جانب من الجولة (2)
 
جانب من جولة المحافظ (1)
 
جانب من جولة المحافظ (2)
 
جولة المحافظ (1)
 
جولة المحافظ (2)
 

محافظة جنوب سيناء

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