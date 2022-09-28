محافظ بورسعيد يناقش آليات حل مشكلات صغار المزارعين بقرى سهل الطينة.. صور

وناقش محافظ بورسعيد، مع الجهات التنفيذية مستجدات العمل في تطوير وتنمية قرى سهل الطينة، والتي سيجرى تطويرها على مراحل، لتوفير مجمعات تنموية خدمية متكاملة وٱمنة لقاطني قرى سهل الطينة، فضلا عن استعراض مستجدات أعمال إزالة الاشغالات والتعديات، و آليات حل مشكلات صغار المزارعين في قرى سهل الطينة، كما ناقش الاستعدادات الخاصة بإقامة مجمعات خدمية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ، وعرض نتائج أعمال الحصر للمزارعين في جميع قرى سهل الطينة

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منطقة سهل الطينة ولفت إنه جرى الموافقة على إدراج منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يسمح بانتشار العشوائيات والاشغالات في قرى سهل الطينة في ظل اعمال التطوير التي تشهدها.

كما شدد المحافظ على التعاون بين كافة الجهات المختصة تحت قيادة رئيس مدينة بورفؤاد، وتوفير كافة المنشٱت الخدمية والتنموية في كل قرية على حدة، موجها التخطيط العمراني بالديوان العام بالبدء في وضع دراسة تفصيلية، لتطوير قرى سهل الطينة وتوفير خدمات على اعلى مستوى فضلا عن تحقيق اقصى معدلات الامن والأمان لقاطني هذه المناطق.