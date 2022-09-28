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محافظ بورسعيد يناقش آليات حل مشكلات صغار المزارعين بقرى سهل الطينة.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:37 ص
محافظ بورسعيد يناقش آليات حل مشكلات صغار المزارعين بقرى سهل الطينة.. صور محافظ بورسعيد يناقش آليات حل مشكلات صغار المزارعين فى قرى سهل الطينة
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، للوقوف على مستجدات الأعمال التنموية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء  يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد  وممثلي مديريات ( الزراعة – التموين – الصحة – التربية والتعليم – طب بيطرى ) والتخطيط العمرانى . 
 
وناقش محافظ بورسعيد، مع الجهات التنفيذية مستجدات العمل في تطوير وتنمية قرى سهل الطينة، والتي سيجرى تطويرها على مراحل، لتوفير مجمعات تنموية خدمية متكاملة وٱمنة لقاطني قرى سهل الطينة، فضلا عن استعراض مستجدات أعمال إزالة الاشغالات والتعديات، و آليات حل مشكلات صغار المزارعين في قرى سهل الطينة،  كما ناقش الاستعدادات الخاصة بإقامة مجمعات خدمية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ، وعرض نتائج أعمال الحصر للمزارعين في جميع قرى سهل الطينة 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منطقة سهل الطينة ولفت إنه جرى الموافقة على إدراج منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يسمح بانتشار العشوائيات والاشغالات في قرى سهل الطينة في ظل اعمال التطوير التي تشهدها. 
 
كما شدد المحافظ على التعاون بين كافة الجهات المختصة تحت قيادة رئيس مدينة بورفؤاد، وتوفير كافة المنشٱت الخدمية والتنموية في كل قرية على حدة، موجها التخطيط العمراني بالديوان العام بالبدء في وضع دراسة تفصيلية،  لتطوير قرى سهل الطينة وتوفير خدمات على اعلى مستوى فضلا عن تحقيق اقصى معدلات الامن والأمان لقاطني هذه المناطق.
 
اجتماع المحافظ للتنسيق في منطقة سهل الطينه
اجتماع المحافظ للتنسيق في منطقة سهل الطينه

 

اجتماع سهل الطينه
اجتماع سهل الطينه

 


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