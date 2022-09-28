محافظ بنى سويف يوجه شركة المياه بتكرار الإعلان عن خطة الصيانة والإصلاحات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين عن طريق شركة مياه الشرب، وتكرار الإعلان عن خطة الإصلاحات والصيانة الدورية لخطوط مياه الشرب والصرف والصحي، مع التوسع والتنوع في وسائل التوعية التي تناسب كل الفئات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الشركة فى هذا الشأن من خلال سيارات التوجيه المعنوى والصفحات الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي، وصفحة المحافظة الرسمية والبوابة الإلكترونية، وذلك بهدف أن يستعد المواطنون لفترات انقطاع أو ضعف الخدمة أو جودة المياه ، بجانب ضرورة توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب للأماكن التي تتعرض لقطع الخدمة لفترات طويلة.

وشدد المحافظ على زيادة دور وتفعيل الخطوط الساخنة المخصصة لاستقبال استفسارات وتلقي شكاوى المواطنين بخصوص خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة التعامل معها وتوفير الحلول أو البدائل المناسبة، مشددا على توعية المواطنين وإعلامهم بكل التفاصيل في المواقف الطارئة تجاه الخدمة، ليكون المواطن على دراية بأسباب المشكلة الطارئة وقد يكون عنصرا فاعلا في حل المشكلة.

وأكد محافظ بني سويف على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تعمل الحكومة على ترجمتها من خلال كافة أجهزتها التنفيذية، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدا في الدفع بمشروعات الدولة الخدمية الجاري تنفيذها، لاسيما في الخدمات والمرافق الحيوية مثل قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فضلا عن السعي للتعامل السريع وإدارة أية أزمة طارئة في هذا القطاع من خلال الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي اعتاد محافظ بني سويف على عقده عدد من الأيام خلال الأسبوع الواحد ، كتقليد جديد اتبعه المحافظ ، للوقوف على مشكلات المواطنين عن قرب ، خاصة التي تتطلب تدخلا تنفيذيا عاجلاً أو التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، حيث يتم اللقاء في حضور المواطنين والتنفيذيين المختصين، لسرعة التوصل للحلول والاتفاق على تنفيذها.

وفي لقاء اليوم ناقش المحافظ عدداً من المشكلات، وكان منها : شكوى بعض أهالي قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى من انقطاع وضعف مياه الشرب بشكل متكرر ، حيث أكدت رئيس شركة المياه بأنه فور تكليف المحافظ " أمس الأربعاء " للشركة بالتعامل مع المشكلة قبل انعقاد اللقاء ، تم اتخاذ اللازم وعودة الخدمة لطبيعتها ، موضحة أن سبب ضعف المياه بسبب أعمال الصيانة الجارية وتغيير خطوط الأسبستوس ضمن خطة الشركة في هذا الشأن، ومؤكدة أنه تم الإعلان عن ذلك.

فيما أكد رئيس مدينة الواسطى، أنه تم التنسيق مع مسؤولي القطاع بالمركز والتأكد من عودة الخدمة لطبيعتها، وأنه تم إعلام المواطنين بخطة الصيانة والإصلاحات التي تؤدي إلى ضعف الخدمة أو التأثير على جودة المياه ، وأنه تم التنبيه بضرورة عدم قيام المواطنين باستخدام مواتير رفع المياه في حالة انقطاع الخدمة بسبب أعمال الصيانة والإصلاحات لخطوط المياه الرئيسية ،حيث ذلك قد يؤدي لسحب المياه المختلطة ببعض الرواسب غير الصالحة.

بينما أوضحت مدير خدمة المواطنين أنه تم التنبيه للجهات المعنية بزيادة تفعيل الخطوط الساخنة ، خاصة الخط الساخن لشركة المياه 125 الخاص باستقبال الشكاوى،موضحة أنه توجد خطوط متوافرة بديوان عام المحافظة،منها : الخط الساخن" 114"، ورقمي تلقى البلاغات بالمحافظة" 2120006 و 2120009"،وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة"2121410"، رقم 01063329498 واتسآب لغرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى رقم 0822237132 خط ساخن لمديرية التموين، و رقم 0157777999 الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، حيث يتم التنبيه لاستقبال البلاغات والشكاوى الخاصة على تلك الأرقام لضمان الاستجابة السريعة والتوجه إلى المكان محل الشكوى لعمل اللازم.

حضر اللقاء حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ومها حميدة مدير خدمة المواطنين، وعدد من التنفيذيين المعنيين.