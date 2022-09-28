محافظ المنيا يستقبل وفد الوحدة المركزية لمشروعات "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية

المنيا_حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد الوحدة المركزية لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بوزارة التنمية المحلية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة الخاصة بأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزى "بنى مزار وسمالوط"، والمدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة.



ضم الوفد المهندس أحمد عمر، مسؤول متابعة بالوحدة المركزية (حياة كريمة)، ومحمد جمال، مسؤول تنمية وتطوير قرى الريف المصري بالوحدة المركزية (حياة كريمة)، بوزارة التنمية المحلية، وبحضور بشر طاهر، مدير الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالمحافظة.



أكد المحافظ، أن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تسير بخطى متقدمة، مشيراً إلى أن المتابعة الميدانية، والاجتماعات الأسبوعية لتلك المشروعات أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعاً ملموساً يشهده القاصي والداني، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تذليل كافة المعوقات، وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية والإسعاف ومراكز الشباب على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمي.



وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة الخاصة بتنفيذ أعمال مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، ومنها، متابعة مشروعات الإدارة المحلية والمتمثلة في مشروعات الأسواق ونقاط الإطفاء، والمواقف، والوقوف على نسب الإنجاز، وتكليفات الكتب الدورية، والإسراع في توصيل الشبكات ومتابعة استيفاء خطة حصر احتياجات مراكز المرحلة الثانية (سمالوط وبنى مزار)، وكذلك متابعة موقف المجمعات الخدمية والمنشآت الحكومية وموقف تسليمها وتوصيل المرافق.