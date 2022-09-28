محافظ المنوفية يتفقد أعمال قطع الفرمة بشوارع بورسعيد والباجورى وإبراهيم الخليل

أجري اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قويسنا ، تابع خلالها أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق الرئيسية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 ، وذلك في إطار جولاته الميدانية بكافة مواقع العمل للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة، رافقه اللواء وليد هلال رئيس الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية بقويسنا، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بشوارع بورسعيد بطول (935) م، والباجوري بطول (1015)م، وإبراهيم الخليل بطول (670) م تمهيداً لأعمال الرصف، وتم الانتهاء من أعمال تكسير الأرصفة القديمة المتهالكة ورفع مناسيب مطابق الصرف الصحي بالشوارع، وذلك ضمن أعمال التطوير بخطة الرصف للعام المالي 2022/2023 بقويسنا.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أن خطة الرصف تضم رصف شوارع التحرير بطول 500 م ، النبى موسى بطول200 م، عبدالله مليجي بطول200 م ، ومسجد ابو زيد بطول300 م بإجمالي (7) شوارع بنطاق المدينة .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية ، حيث سيتم رصف أكثر من ( 120) شارع بمراكز قويسنا والباجور ومنوف وأشمون وحى غرب شبين الكوم والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة .

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال القشط بمدخل المنطقة الصناعية بقويسنا بطول 300 م من الإتجاهين تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير ، كما تفقد بدء تنفيذ الأعمال التمهيدية بمدخل المنطقة الرابعة للمنطقة الصناعية والتي ستعود بالنفع على خدمة وتنمية (175) مصناعاً بالإضافة إلى المجمعات والورش ، وذلك في إطار حرص المحافظ بتطوير وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إحداث تنمية اقتصادية شاملة تخدم قطاع الإستثمار .

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا والمقامة على مساحة 2،5 فدان وذلك في إطار إستعدادات المدرسة لإعداد الطلاب للعام الدراسي الجديد ( بالمرحلة التمهيدية ) والتي بدأت منذ أسبوعين ، حيث تفقد المحافظ فناء المدرسة وعدد من الفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى و تضم المدرسة اليابانية (22) فصل دراسي بمراحل التعليم الأساسي ، وخلال تفقده لفصول الصف الرابع استمع المحافظ لشرح مختصر من أحد معلمي مادة اللغة الإنجليزية وأجرى حواراً مع الطلاب حثهم على المواظبة على الحضور والمذاكرة أول بأول حرصاً على مستقبلهم التعليمى ، وأبدى المحافظ إعجابه بالنظام التعليمي بالمدرسة والتي تنتهج أحدث النظم التكنولوجية المطورة وذلك من خلال شرح وتدريس المواد العلمية بنظام "Smart " وتدريب الطلاب علي إستخدام بنك الأسئلة ، هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمستوي المدرسة اليابانية وتجهيزاتها الفنية وتنفيذ تلك التجربة علي أرض المنوفية في إطار حرص الدولة بالمنظومة التعليمية ودورها في نهضة البلاد وتقدمها كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية .

فيما تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء مجاورة للمدرسة اليابانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا على مساحة (10) أفدنة والمقترح إنشاء محطة وقود بهدف المساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود، موجهاً رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا بوضع تصور قابل للتنفيذ بالتعاون مع مستثمري المنطقة الصناعية الرابعة لإنشاء محطة وقود وعدد من المشروعات التى تخدم قطاع الاستثمار بالمنطقة ، وخلال اتصال هاتفى وجه المحافظ مسئولى الشركة المنفذة لأعمال الكهرباء بالمنطقة الرابعة بتكثيف الجهود والإنتهاء من كافة أعمال التوصيلات الكهربائية بالمنطقة الرابعة حرصاً على حقوق المستثمرين وخلق مناخ إقتصادى أمامهم.

وخلال تفقده مبنى الجهاز الإدارى للمنطقة الصناعية وبحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال ، كلف محافظ المنوفية رئيس الجهاز بالتواصل المباشر مع جميع مستثمرى المنطقة والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم وتذليل العقبات أمامهم أول باول ، فضلاً عن التنسيق والتعاون التام مع المستثمرين فى تجميل وتطوير المنطقة الرابعة ، وأكد المحافظ على عقد لقاء يوم السبت القادم فى تمام الساعة الحادية عشر بمكتبه بالديوان العام مع أعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الرابعة لمناقشة مطالبهم والتعرف على أوجه التحديات وإيجاد حلول فورية وسريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك فى ضوء تنفيذتوجيهات القيادة السياسية.