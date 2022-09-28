محافظ المنوفية: لقاء أسبوعى بالمستثمرين لتقديم الدعم والتيسيرات لزيادة الفرص

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، تفقد خلالها مجموعة مصانع العربى، وكان في استقباله المهندس صلاح العربى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى وجمال عزب رئيس القطاع القانونى للمجموعة ، كما رافقه خلالها اللواء وليد هلال رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنافي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم قطاع الصناعة وتقديم التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين لتنمية وتطوير القطاع الصناعي لما يمثله من أهمية قصوى في تحقيق أوجه التنمية المستدامة

تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات مجموعة العربى الصناعية والمقامة علي مساحة تزيد عن 95 فدانا، وقام المحافظ بتفقد الأقسام المختلفة بمصنع التكييفات ومنها المبادلات الحرارية والطباعة والدهان وتجميع الوحدات الداخلية والخارجية ، وشهد المحافظ نماذج نهائية لعدد من الموديلات التي ينتجها المصنع ، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس الجهاز الإداري بالتنسيق مع مجموعة العربي بتطوير وتوسعة مداخل ومخارج المنطقة الصناعية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين .

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالدور الهام والحيوي لمؤسسة العربي في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كافة الامكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز علي الميزة التنافسية مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب، ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، هذا وقد حرص العاملين بالمصنع علي التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية مجموعة بيل كلر لصناعة الجلود، رافقه المهندس هشام جزر رئيس مجلس إدارة المجموعة ، حيث قام المحافظ بالتوقيع في دفتر الزيارات ، وشهد فيلم تسجيلي عن أعمال وإنجازات المجموعة وحجم الصادرات والواردات والقيمة التسويقية للمجموعة ، حيث تم مناقشة سبل التوسعات وتوفير فرص عمل للشباب.

هذا وقد تفقد المحافظ مصانع مجموعة بيل كلر والمقامة علي مساحة 61500 م2 ، بقوة 1200 مهندس وعامل، حيث تفقد المحافظ مصنع المثاليب وإستمع إلى شرح تفصيلي لمراحل الإنتاج ، وكذا مصنع الكراثت لفرز الجلود والصباغة، مصنع الجيلاتين المستخدم في صناعة الدهانات وتشحيم التروس بالمناطق الحارة وصناعة المنظفات وكذا صناعات أخري مكملة .

كما تفقد المحافظ مصنع الكيماويات الخاصة بأعمال تصنيع الجلود، قسم مجفف الجيلاتين الجديد، مصنع الأمينو أسيد الذي يدخل في صناعة الأسمدة العضوية، وكذا مصنع تعبئة الأسمدة العضوية الجديد، ومصنع بم هاوس والذي يُعد المرحلة الأولي لاستقبال الجلود الخام ، وكذا ثلاجة حفظ الجلود، ومصنع التشطيب النهائي .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي حرص الدولة المصرية علي تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.