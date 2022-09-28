اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يناقش خطة المشروعات فى قطاع النقل الحضرى المستدام

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:20 م
محافظ القاهرة يناقش خطة المشروعات فى قطاع النقل الحضرى المستدام محافظ القاهرة يلتقى وفد بنك التنمية الألماني
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وفد بنك التنمية الألمانى بالقاهرة KFW لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتطوير منظومة النقل الحضرى بالقاهرة وتطوير هيئة النقل العام.

 

وناقش الاجتماع خطة المشروعات الجارية والمستقبلية فى قطاع النقل الحضرى المستدام، وكذلك تحديد الاحتياجات والمشاريع الاستثمارية المحتملة على المستوى الفنى مثل توسيع نطاق الحافلات الكهربائية بمحافظة القاهرة فى ضوء الاهتمام المشترك بالاقتصاد الأخضر والحفاظ على المتغيرات المناخية.

 

كما تناول الاجتماع سبل التعاون لتطوير هيئة النقل العام عن طريق ميكنة العمل داخل الهيئة وتطوير جراجات وورش الهيئة لتعظيم إيرادات الهيئة والاستفادة منها، وتطوير البنى التحتية وانشاء محطات للشحن ومحولات كهربائية لخدمة التحول للأتوبيسات الكهربائية، وتطبيق نظم الدفع الإليكترونى عبر كروت الدفع المسبق لتذاكر الركوب.

 

شهد الاجتماع اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وخليل شعت مدير وحدة تطوير العشوائيات، ود. برند زيجفريد مدير مكتب البنك بالقاهرة، وكريستينا لارمان مدير قسم المناخ وحماية الموارد الطبيعية لمنطقة شمال أفريقيا، وتشارلوت بوشنر مدير البرامج الرئيسية بالبنك.

 


محافظ القاهرة

بنك التنمية الألماني

القاهرة

النقل الحضري

هيئة النقل العام



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل بدء معرض أهلا مدارس.. وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز.. فيديو

السبت، 20 أغسطس 2022 11:48 ص

خطة تحويل أتوبيسات النقل العام من السولار للغاز الطبيعى بالقاهرة ..إنفوجراف

السبت، 20 أغسطس 2022 05:00 ص

تعرف على خطة القاهرة لتحويل حافلات النقل العام من السولار للغاز الطبيعى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:00 ص

الدولة تدعم ركاب النقل العام والسكك الحديدية والمترو بقرابة 8 مليارات جنيه

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:58 م

قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسى 2022/2023

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة