محافظ الغربية يتفقد مستشفى الصدر ومفرمة النفايات الطبية ببسيون

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أن القطاع الصحى شهد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد تقدماً هائلاً وغير مسبوق للنهوض بصحة المصريين والقضاء على أمراض ظلت تطاردهم على مر السنين.

جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم يرافقه النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، مستشفى الصدر ومفرمة النفايات الطبية بسيون، وذلك فى إطار المتابعة الدورية والتنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تجهيزات المستشفى تمهيداً لافتتاحها.



وتفقد محافظ الغربية المستشفى واستمع إلى شرح تفصيلى من وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن مراحل تجهيز المستشفى، حيث تم تركيب 7 أجهزة تنفس صناعى و5 كراش كار بجهاز الصدمات و20 مونيتور إلى جانب فرش 88 سرير داخلي منهم 18 سرير عناية متوسطة و20 سرير عناية باجمالى 108 أسرة، فضلا عن تركيب تانك أكسجين وتمهيد الطريق الداخلى بالمستشفى ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه، واختتمت الجولة بتفقد المعمل حيث تجهيزه بـ4 أجهزة "جهاز بروثرومبين وجهاز كيميا وجهاز صوره دم وجهاز غازات الدم".



كما تفقد المحافظ محطة بسيون لمعالجة النفايات الطبية بالفرم والتعقيم والمقامة بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، حيث أوضح مدير المحطة إنها تعمل بطاقة استيعابية 4 أطنان يوميا وهى إجمالى نصف المتولد من المخلفات الطبية الناتجة من جميع مستشفيات الغربية، مشيرا إلى أن هذه المحطات تستخدم أحدث الطرق التكنولوجية القائمة على عدم خروج أي انبعاثات وهى البديل الآمن لمجمع المحارق الموجود بمدينة السادات.