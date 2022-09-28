محافظ الشرقية: إضافة 3 آلاف فصل للعملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد

كتب الأمير نصرى

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تتم مراجعة البنية التحتية للمدارس ورفع الإشغالات المتواجدة أمامها لتوفير بيئة جيدة، وغلق أى مقهى أمام المدارس، وتسلم الكتب بدون تأخير وبعدها يتم سداد المصروفات، مضيفا: "خلال أسبوع سيتم استلام صيانة 4 مدارس، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد".

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنه تم تسليم معظم المدارس تحت الإنشاء، موضحا أن أكبر مدرسة يصل فيها العدد لـ52 طالبا، وتمت إضافة 3 آلاف فصل للعملية التعليمية، وذلك إنجاز كبير لهيئة الأبنية التعليمية، فضلا عن تبرع المواطنين بأراضى لإنشاء مدارس لأبنائهم.

وأكد أنه تم تسليم جميع المدارس التى تم الانتهاء منها فى مبادرة حياة كريمة، ولدينا 902 مشروعا لحياة كريمة، من مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومراكز طبية، وصرف صحى ومياه شرب، مشيرا إلى أن آخر مشروع سيدخل الخدمة بمركز الحسينية.