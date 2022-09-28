محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات تقييم مشروعات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة وتقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات المؤهلة للمرحلة النهائية للتصفيات؛ لاختيار أفضل 6 مشروعات على مستوى المحافظة، وذلك فى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة و مراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أعضاء الجنة التنفيذية للمشروعات، وعفاف الكومي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، والمهندسة مروة محسن الخولى القائم بأعمال مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

وتمت مناقشة عدد المشروعات التي تقدمت بها محافظة الإسماعيلية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و كذلك المناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي استمرت في الفترة من الأحد وتستمر حتى اليوم الأربعاء.

وبغلق باب التقدم للمشروعات تكون قد انتهت أول مراحل المبادرة بنجاح لتبدأ المرحلة الحالية، وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بمشروعات.

وتعتبر المبادرة التي أطلقتها الحكومة مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي و آثار التغيرات المناخية، و ذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء و الذكية لجذب الاستثمارات اللازمة حيث أن المبادرة أسفرت عن اختيار 6 مشروعات على مستوى المحافظة تمثلت في 6فئات هي:

"المشروعات كبيرة الحجم و المشروعات المتوسطة و المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة و المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة و تغير المناخ و الاستدامة و المبادرات و المشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".

على أن يتم اختيار أفضل 18 مشروع على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ "cop27" بشرم الشيخ.