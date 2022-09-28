محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الأزهرية والمسابقات الاجتماعية.. صور

كرم أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادات الأزهرية، وأيضاً أوائل المسابقات الاجتماعية، وذلك بحضور الشيخ أحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجانب القيادات الدينية والتنفيذية، وكذا أسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وشهدت فعاليات الاحتفال قيام المحافظ بتكريم أوائل الطلاب والطالبات من الشهادات الأزهرية للمراحل التعليمية المختلفة، وأيضاً أوائل المسابقات الاجتماعية، والمعاهد المشاركة فى المراكز الصيفية، وكذا تكريم الطلاب المشاركين فى مشروع تحدى القراءة العربى.

كما تضمنت الفعاليات تقديم فقرة إنشاد دينى جماعى لطالبات المعاهد الأزهرية ، وإلقاء الطالبة منة الله مصطفى لقصيدة شعرية بعنوان " منارة العلم .. الأزهر الصرح".

وفى كلمته، قال محافظ أسوان، إن هذا الاحتفاء والتكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد بأن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى منارة للتنوير والعلم والثقافة فهؤلاء المتفوقين سيساهموا بعلمهم ونبوغهم فى مواجهة الجهل والتخلف والتطرف ، بجانب مواجهة الظواهر السلبية من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذى كان له الفضل الكبير فى تطوير التعليم الأزهرى لنرى ثمار ذلك متجسداً فى أبنائنا وبناتنا المتفوقين.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ الأزهر لمبادرات " لتسكنوا إليها ، والحد من الطلاق " مما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة للأزهر الشريف لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ، وخاصة القوافل الطبية والثقافية والاجتماعية.

وأكد أشرف عطية، أن الأزهر الشريف سيبقى دائماً قبلة العلم ، ومحراب التنويرمن خلال إنتشار المعاهد الأزهرية بجميع أنحاء المحافظة ، وخاصة فى النجوع والقرى التى تشهد سلسلة من المشروعات الخدمية والبنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وهو الذى تلاحم معه جهود المشاركة المجتمعية ليصل عدد المعاهد الأزهرية إلى 210 معهد فى المراحل التعليمية المختلفة مما يعزز الدور الحيوى للأزهر الشريف فى نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد ، ليتوج كل ذلك بحصول منطقة أسوان الأزهرية على المركز الأول على مستوى الوطن العربى فى البرمجيات.