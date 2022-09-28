محافظ أسوان يشيد بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

التقى أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، بوفد الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والذى يضم كل من الدكتور عمر عثمان، وأحمد جعفر، بحضور مديرى وحدة حياة كريمة والتخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وتناول اللقاء متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق، و 6 مواقف للسيارات، و 6 نقاط إطفاء، مع مراجعة موقف استلام المبانى والمنشآت والمجمعات الحكومية ، بجانب مراجعة خطط إحتياجات المرحلة الثانية فى أسوان ودراو والمستهدف فيها 103 مشروعات تضم 3 مواقف للسيارات، و7 أسواق، و9 نقاط إطفاء، و23 كوبرى على الترع، و61 رصف الطرق.

وخلال اللقاء أشاد وفد وزارة التنمية المحلية بمعدلات الإنجاز لمشروعات الإدارة المحلية المدرجة، ضمن المبادرة الرئاسية داخل القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى بنسب تنفيذ عالية مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل.

وأكد محافظ أسوان، أن هناك متابعة ميدانية مستمرة للإسراع بنهو كافة المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى استلام هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وقت ممكن، موضحاً بأن ذلك يتكامل مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولاً بأول ، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين ، وإستبعاد المقاولين والشركات المتأخرة فى التنفيذ.

والجدير بالذكر بأن مشروعات حياة كريمة حققت معدلات إنجاز كبيرة فى مرحلتها الأولى داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه.

بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليار جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.