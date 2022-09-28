مجلس جامعة بنى سويف يكرم فرد أمن لأمانته واخلاصه فى العمل

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 213، فرد الأمن هشام محمود محمد لأمانته أثناء تأدية مهام عمله، بعد عثوره على حقيبة بداخلها ثلاثة آلاف جنيه وهاتف محمول وأوراق خاصة وقام بتسليمها على الفور إلى الضابط المسئول والذى قام بدوره بالتواصل مع صاحب الحقيبة وإعادتها له، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقام الدكتور منصور بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لأمانته، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه النماذج المشرفة والقدوة الحسنة فى الأمانة والشهامة، تقديرًا منه للجهود التى يبذلها أفراد الأمن داخل الجامعة وحسن تعاملهم مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالإضافة إلى الجمهور الخارجى، وأمانتهم واخلاصهم خلال أداء عملهم ومشاركتهم الفعالة فى خدمة الجامعة.



استهل مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، جلسته رقم 213، المنعقدة اليوم، بالتهنئة بقرب انطلاق العام الجامعى الجديد، حلول المولد النبوى الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



وهنأ رئيس الجامعة، جميع منسوبى الجامعة وذويهم بمناسبة قرب انطلاق العام الجامعى الجديد متمنيا أن يكون عاما مليئا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، كما هنأ المجلس جموع الشعب المصرى بقرب حلول المولد النبوى الشريف، والذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على جموع الشعب المصرى العظيم بكل الخير، آملا أن تكون مصر فى الريادة والمقدمة دائما فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يعم الرخاء على جميع أرجاء البلاد فى مختلف النواحى الاجتماعية والاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة.