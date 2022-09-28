مجلس جامعة أسوان يناقش جاهزية المنصات الإلكترونية

أسوان- صلاح المسن

انعقد، اليوم، مجلس جامعة أسوان رقم (123) برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة.

وافتتح أعمال المجلس الدكتور أيمن عثمان بالترحيب بأعضاء المجلس مقدما التهنئة للحضور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2023 يوم السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر 2022م.

ووجه رئيس جامعة أسوان أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول للدراسة أول أكتوبر القادم، جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، والتأكيد علي سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد.

وأكد مجلس جامعة أسوان على وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى لتعزيز الانتماء والولاء لدى الطلاب، والعمل على زيادة جهود الجامعة فى محو الأمية والتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكيد على اتباع كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه رئيس جامعة أسوان باستمرار تنفيذ برامج التوعية للطلاب حول فيروس كورونا، وتشجيعهم على الحصول على الجرعات المُنشطة حرصًا على سلامتهم خلال المتابعة للعملية التعليمية بالجامعة بمختلف مقرات الجامعة بصحاري وأسوان الجديدة وفي ابوالريش والنفق.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على جاهزية منصات التعليم الإلكتروني من رفع للمقررات الدراسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة لبناء مصر الرقمية والتحول الرقمي للمنظومة التعليمية بالجامعة.