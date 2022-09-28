متى تنتهي جائحة كورونا؟ عالم فيروسات يجيب

فاطمة ياسر

منذ ظهور جائحة كورونا، وحدوث التغيرات الكثيرة التي تعرض لها العالم أجمع، من الإصابة بالفيروس القاتل لدي البعض، وأيضا في بداية ظهوره فرضت بعض القيود الصارمة على البلدان، وأصبح السؤال الذي يشغل بال الكثيرين متى سينتهي هذا الفيروس؟

نشرت صحيفة "إزفيستيا"، حديثها مع كبير الباحثين في مركز جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الدكتور أناتولي ألتشتاين، مشيرا إلى أنه ليس مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح عالم الفيروسات ، أنه من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء جائحة كورونا بضعة أشهر، حتي بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، ولكن يجب إبقاء بعض القيود والتدابير المستمرة للتعامل معها كالتطعيم والحفاظ على المسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة.

وأشار عالم الفيروسات، أن الجهاز المناعي له دور كبير في الحد من الإصابة وأيضا له دور في التخلص من الجائحة، فالعامل المناعي له دورا مهما جدا في مسار الجائحة.

وأضاف عالم الفيروسات، أن العلم الحديث أكد أنه لا يوجد شخص غير محصنة ضد الوباء، لذلك سيستمر، بل يمكن القول بأن الإصابات ستنخفض و كذلك الوفيات.