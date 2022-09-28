متحف التحنيط بالأقصر يحتفل بذكرى نشأة علم المصريات بمعرض "سيد الجبانة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل متحف التحنيط بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بذكرى مرور 200 عام على نشأة علم المصريات وفك رموز اللغة المصرية القديمة واكتشاف حجر رشيد، حيث قررت وزارة السياحة والآثار فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية الثلاثاء، للزيارة أمام الزائرين مجاناً وذلك بجميع محافظات الجمهورية، بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

وفى هذا الصدد وعلى هامش الاحتفال بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات، نظم القسم التعليمي بمتحف التحنيط ورشة فنية للرسم بعنوان (مراحل التحنيط عند قدماء المصريين)، وتم اصطحاب عدد من الأطفال الزائرين للمتحف، وعلى هامش الورشة الفنية تم عمل جولة إرشادية والتعرف على مراحل التحنيط ومراسم الدفن عند المصري القديم.

كما نظم متحف التحنيط محاضرة بعنوان نشأة علم المصريات، وقام بإلقائها بيتر كمال داخل قاعة المؤتمرات وتناول الشرح:- (نشأة الحضارة المصرية وإعادة الحياة لذلك الآثار والحفاظ عليها من الاندثار - فك رموز حجر رشيد)، كما افتتح متحف التحنيط اليوم المعرض المؤقت "سيد الجبانة".

ووفقًا لقرار وزارة السياحة والآثار تم السماح بدخول الزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجاناً اليوم الـ 27 من سبتمبر بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات، ويستثنى من القرار مقابر توت عنخ آمون ونفرتاري وسيتي الأول ورمسيس السادس وأهرامات الجيزة من الداخل، وفتح المتحف المصري أبوابه للجمهور مجانًا اليوم احتفالاً بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، وذلك للمصريين والعرب ودول القارة الأفريقية والأجانب المقيمين.



ورشة حول مراحل التحنيط بمتحف التحنيط بالأقصر



متحف التحنيط يفتتح المعرض المؤقت سيد الجبانة



فعاليات ورشة حول مراحل التحنيط



محاضرة بعنوان نشأة علم المصريات بمتحف التحنيط