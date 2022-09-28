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مؤتمر صحفى غدا لإعلان إجراءات العام الدراسى وامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:00 ص
مؤتمر صحفى غدا لإعلان إجراءات العام الدراسى وامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل وإجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وامتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أنه سيتم إعلان تفاصيل استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد وتطبيق اليوم الرياضى وانتهاء أعمال الصيانة، وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى تحقيق الانضباط فى العام الدراسى، قائلة: سيتم استعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعام الدراسى الجديد.
 
وكشفت المصادر عن أنه سيتم الإعلان عن كيفية أداء طلاب الثانوي العام الامتحانات فى الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وورقيا إضافة إلى كشف تفاصيل نظام التحسين فى الثانوية العامة، متابعة: سوف يطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام ولكن بعد موافقة مجلس النواب على القانون، مؤكدة على أنه سيتم إعلان تفاصيل تطبيق التحسين فى الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى.
 
 

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