لجنة من وزارة التخطيط تزور قرية فارس بأسوان كنموذج للقرية الخضراء الذكية

أسوان عبد الله صلاح

زارت لجنة من وزارة التخطيط قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، لتفقد الإجراءات والتدخلات التنموية الجارية لاستيفاء المعايير والاشتراطات اللازمة لحصول القرية على شهادة الاعتماد الدولية كنموذج للقرية الخضراء الذكية والمستدامة.

شملت الجولة تفقد الموقف التنفيذى لحزمة المشروعات التنموية والخدمية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة )، بجانب حصر ورصد مستوى خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية والبريدية بالقرية، علاوة على عقد لقاءات مفتوحة مع الأهالى لمناقشة الاحتياجات والمطالب الجماهيرية والوقوف على نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وتنميتها من أجل ضمان الحصول على أعلى درجات للتقييم وتحويل قرية فارس لتكون بحق أفضل قرية خضراء ذكية وصديقه للبيئة.

وأكد أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، أن قرية فارس لديها العديد من المقومات التنموية والمشروعات الخدمية والتى تؤهلها بجدارة لتكون أول نموذج للقرية الذكية الخضراء المستدامة فى مصر.

وأوضح نائب المحافظ، بأنه من ضمن المشروعات الجارية بالقرية مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بطاقة ألفين م3 / يوم بنسبة تنفيذ 85 % ، ومشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين ، وإنشاء وحدة الإسعاف بنسبة 95% لكل منهما ، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة محطة مياه الشرب النقالى لزيادة طاقتها من 25 إلى 50 لتر / ثانية ، ومشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بنسبة 60% وذلك للربط مع محطات الطاقة الشمسية لسد احتياجات القرية من هذه الطاقة النظيفة بنسبة 100%، فضلاً عن مشروع إنشاء 6 عمارات بإجمالى 48 وحدة سكنية ملحقة بها 48 حظيرة للماشية بنسبة 95%.

وتابع "شعبان"، أن قرية فارس تضم عدد من المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقات مختلفة تشمل ( 26 و200 و500 ميجا وات ) ، فضلاً عن عدد من المشروعات الزراعية الاستثمارية ومساحات شاسعة مزروعة بمحاصيل المانجو والبلح وغيرها من المحاصيل الموسمية تتم زراعتها وريها بالأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه.