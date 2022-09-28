وأضاف لافروف - خلال حفل بخصوص صدور طابع بريدي بمناسبة الذكرى الـ 220 لتأسيس وزارة خارجية الروسية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الأربعاء، "كانت الأهداف الرئيسة لسياستنا الخارجية ولا تزال هي ضمان الأمن القومي للبلاد، وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، وتهيئة الظروف الخارجية المواتية للتنمية الداخلية المستدامة، وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية".

وتابع: "تمر بلادنا اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها، وليس من المبالغة القول إن مستقبل النظام العالمي يجري تحديده الآن، وأن موسكو يتعين عليها مواصلة العمل بإصرار وإبداع على المسرح العالمي.. موضحا أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها على دعم وترويج أجندة بناءة وموحدة.