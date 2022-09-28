وقال لافروف - في تصريحات له قبل اجتماعه مع وزير خارجية جمهورية أبخازيا إينال أردزينبا، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء - "آمل بأن نناقش الوضع الدولي اليوم. نحن نقدر موقفكم المبدئي بشأن القضايا ذات الصلة بأسباب الأزمة في أوكرانيا" مضيفا أن موسكو ستواصل دعم توسيع العلاقات الدولية لأبخازيا.

وتابع لافروف "كل هذا يتعلق بتعاوننا المستمر في المجالين الاقتصادي والسياحي. ونحن سعداء باستمرار حركة السياحة في الازدياد فهي تساعد في تطوير أبخازيا وتوسيع علاقاتنا".

من جانبه، حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف "واشنطن" من أنها تقترب من حافة خطرة بحديثها عن إمكانية كييف استخدام السلاح الغربي في قصف المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن ذلك يجعلها طرفًا في النزاع الأوكراني.

وأضاف أنتونوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتجاهل حقيقة أن توريد الأسلحة إلى أوكرانية يؤدي إلى تواصل تصعيد الصراع، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي لا يمكن أن تكون فعالة في ظل استخدام الغرب نظام كييف كمرتزق عسكري ضد روسيا، محذرا من أن الخطوات الروسية للدفاع عن الوطن ستكون حازمة وحاسمة.

