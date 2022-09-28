اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:57 م
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كلية التربية جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيفى الأول

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:57 ص
كلية التربية جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيفى الأول الملتقي التوظيفي الأول
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت كلية التربية الملتقى التوظيفى الأول للكلية بهدف توفير فرص عمل لشباب خريجى الكلية، وذلك بقاعة الندوات والمؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه.
 
وأكد الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ضرورة فتح قنوات اتصال بين الكلية وخريجيها للتعرف على فرص التدريب والعمل المتاحة، وتدريب الطلاب والخريجين على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم، لمواكبة التطور في تطبيقات التعليم الحديثة. 
 
شارك فى الملتقى وكلاء الكلية، ومديرو مركز التطوير المهنى، ومركز الخدمات التربوية، ومركز التقويم والقياس، ووحدة ضمان الجوده بالكلية، ومدير التعليم العام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومسئولى المدارس الخاصة والدولية والتجريبية وطلاب الكلية.

 

 


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