اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كامالا هاريس بعد مشاركتها فى جنازة شينزو آبى: سنواصل البناء على إرثه

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:49 م
كامالا هاريس بعد مشاركتها فى جنازة شينزو آبى: سنواصل البناء على إرثه كامالا هاريس
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنها فخورة بتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية فى جنازة رئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبى، ووصفته بأنه بطل العلاقات الأمريكية اليابانية.

كامالا هاريس على تويتر
كامالا هاريس على تويتر

 

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :"كان لي الشرف أن أمثل الولايات المتحدة في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي شينزو، لقد كان نصيرا عظيما للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان ولحرية منطقة المحيطين الهندى والهادى، ستواصل حكومتنا البناء على إرثه".

 

وكانت مراسم تشييع الجنازة الرسمية لآبي قد بدأت في قاعة "نيبون بودوكان" بوسط العاصمة طوكيو صباح أمس الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو ونظيره الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فضلا عن مشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

 

وفقد شينزو آبى حياته بعد أن أطلق شخص عليه النار، بمسدس محلى الصنع، وتأتى هذا الجنازة الرسمية بعد أكثر من ٨٠ يوما لوفاته.


كامالا هاريس

شينزو آبى

رئيس وزراء اليابان الراحل



الموضوعات المتعلقة

"بعد اغتياله فى يوليو" اليابان تقيم الثلاثاء أول جنازة رسمية لرئيس وزراء منذ 1967.. طوكيو تودع شينزو آبى بمراسم تكلف البلاد 12 مليون دولار وسط معارضة.. 6000 ضيف أبرزهم كامالا هاريس ورئيسا وزراء الهند وأستراليا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:00 ص

لو فاتك أسبوع الموضة بنيويورك اعرف أبرز أحداثه.. آن هاثاواى ورئيسة تحرير فوج يعيدان للأذهان فيلم "The Devil Wears Prada".. مادونا تظهر بإطلالة متماثلة مع ابنتها.. وابنة زوج كامالا هاريس تظهر فى إطلالات غريبة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:00 م

ابنة زوج كامالا هاريس عارضة أزياء فى أسبوع موضة نيويورك بإطلالات غريبة.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:00 م

أمام منزل كامالا هاريس.. حاكم ولاية تكساس يفرغ حافلتين تقلان مهاجرين

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:21 ص

"كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكى تترأس اجتماع المجلس الوطنى للفضاء اليوم

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:00 م

رئيس وزراء بولندا يناقش مع كامالا هاريس آليات تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:00 ص

كامالا هاريس تستقبل شحنة جديدة من لبن الأطفال فى إطار عملية "الحليب الطائر"

الأحد، 19 يونيو 2022 01:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة