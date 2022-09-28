كامالا هاريس بعد مشاركتها فى جنازة شينزو آبى: سنواصل البناء على إرثه

كتبت ريهام عبد الله

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنها فخورة بتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية فى جنازة رئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبى، ووصفته بأنه بطل العلاقات الأمريكية اليابانية.



كامالا هاريس على تويتر

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :"كان لي الشرف أن أمثل الولايات المتحدة في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي شينزو، لقد كان نصيرا عظيما للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان ولحرية منطقة المحيطين الهندى والهادى، ستواصل حكومتنا البناء على إرثه".

وكانت مراسم تشييع الجنازة الرسمية لآبي قد بدأت في قاعة "نيبون بودوكان" بوسط العاصمة طوكيو صباح أمس الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو ونظيره الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فضلا عن مشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

وفقد شينزو آبى حياته بعد أن أطلق شخص عليه النار، بمسدس محلى الصنع، وتأتى هذا الجنازة الرسمية بعد أكثر من ٨٠ يوما لوفاته.