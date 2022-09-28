اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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قطع المياه 5 ساعات عن قرية جرفس بالفيوم بسبب أعمال الصيانة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:45 م
قطع المياه 5 ساعات عن قرية جرفس بالفيوم بسبب أعمال الصيانة قطع المياه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه سيتم قطع المياه لمدة 5 ساعات، بداية من التاسعة صباح الخميس، وحتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة الضرورية، لخط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم اسبستوس بقرية جرفس بمركز سنورس.

وأوضحت الشركة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي قرى جرفس، ومنطقة أبو عيطة، ومفارق حمادة، وعزبة رحيم، وعزبة جبريل، وعزبة رشوان، وعزبة الحوشي، وناشدت المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.


انقطاع مياه الشرب

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