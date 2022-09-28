قصر ثقافة جمال عبد الناصر يخلد ذكرى الزعيم بمسقط رأسه بقرية بنى مر.. فيديو وصور

أسيوط - هيثم البدرى

يعتبر قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر واحدًا من أشهر المؤسسات الثقافية التى أنشأت في أسيوط، ليصبح إشعاعا ثقافيا في مسقط رأس واحد من أهم زعماء الأمة الذين حكموا مصر وحفروا اسمهم بحروف من نور، ووصلت التكلفة الإجمالية للقصر قرابة الـ22 مليون جنيه، وتم افتتاحه في السابع من أكتوبر عام 2018 .

وافتتح القصر في عهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة السابق، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط السابق، بمسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بنى مُر التابعة لمركز الفتح.

وحضر حينها المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والفنانين والمثقفين بمحافظة أسيوط وبحضور عدد كبير من أسرة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بنى مر .

الجدير بالذكر أن قصر ثقافة جمال عبد الناصر تبلغ مساحته الكلية 1200 م2، ويتكون من طابقين وبدروم يحتوى على مخازن، قاعة للأمن، شاشات مراقبة، قاعات خدمات ومرافق، ويضم الطابق الأرضى صالة استقبال ومسرحاً يتسع لـ 145 مشاهد وملحق به غرف للفنانين وغرفة للأمن، مكتبة الطفل وقاعة لأنشطته، قاعة إدارية إلى جانب قاعة ندوات وأخري لتكنولوجيا المعلومات أما الطابق العلوى يحتوى على مكتبة عامة، نادى للمرأة واخر للعلوم، مرسم، قاعة للإداريين وقاعة لكبار الزوار.

ومن أشهر محتويات قصر الثقافة، أنه يضم متحفًا لبعض مقتنيات الزعيم الراحل التي أهدتها أسرته إلى وزارة الثقافة وبانوراما تروي مشوار حياته.



الزعيم-الراحل-جمال-عبد-الناصر



بانوراما-تروي-مشوار-حياة-الزعيم-جمال-عبدالناصر



قصر-الثقافة-(2)



قصر-الثقافة



قصر-الثقافة-بقرية-بنى-مر



قصر-ثقافة-الزعيم-الراحل-جمال-عبد-الناصر



قصر-ثقافة-جمال-عبد-الناصر