قافلة طبية مجانية اليوم بقرية نزلة القاضى بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

تستقبل قرية نزلة القاضى التابعة لمركز مدينة طهطا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية لعلاج المواطنين بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستمر القافلة لمدة يومين، وتضمم العديد من التخصصات العلاجية، وسوف يتم تقديم العلاج للمترددين على القافلة بالمجان وفقا لما صرح به سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح الدكتور سامى النجار أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقدم خدماتها الطبية العلاجية مجانا للمرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة، لافتة إلى أن القافلة تضم تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والعظام وأمراض النساء والجراحة العامة وجلدية وتنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة تأتى فى إطار خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان والوصول لأهالينا فى كل القرى بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن القوافل تقوم بتقديم توعية صحية وتثقيف صحى لأهالى القرية لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فترة القافلة.